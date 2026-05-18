Traffico Roma del 18-05-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 18 maggio 2026, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, riporta aggiornamenti sul traffico nella capitale. Al momento, non sono segnalate chiusure di strade o incidenti che possano influenzare la circolazione. La situazione resta monitorata e le autorità continuano a fornire informazioni in tempo reale ai cittadini attraverso i canali ufficiali.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo forte traffico in via della Magliana lungo il tratto iniziale dell'autostrada per Fiumicino in viale dei Colli Portuensi in via Aurelia via Anastasio II via Cipro sulla circonvallazione Clodia in via della Pineta Sacchetti e via di Torrevecchia su parte del tratto Urbano della A24 è in viale Regina Margherita traffico presente anche in via Casilina su via Appia Nuova sulla via Pontina è in via Ostiense in zona piramide https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260518file5b3c5978-8e60-4edc-afb0-9cb0072e2aefPmCADtRuPor2TA5iL3E. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-05-2026 ore 11:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CICLABILI FATTE MALE Sullo stesso argomento Traffico Roma del 11-05-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati un incidente con le traffico sulla via Veientana nuova sair accordo e via Fosso di Monte Oliviero In quest'ultima direzione... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A24 da Portonaccio allo svincolo tangenziale est è sempre... In Giappone in pochi giorni costruiscono un ponte. A Roma dei lavori alla rete gas, che dovevano durare 3 settimane, non sono ancora terminati. Così, trattandosi di un tratto di preferenziale, i bus invadono la corsia della auto: traffico congestionato. Ma dove x.com Traffico Lazio del 18-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli traffico incolonnato per 16 chilometri tra Ceprano e Anagni verso Roma code dovuta un incidente e da poco ... romadailynews.it Traffico Roma del 18-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati traffico intenso e code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Casilina e via Ardeatina in esterna ... romadailynews.it [OC] Traffico Aereo Domestico in Italia 2024 (GIF) reddit