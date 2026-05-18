Alle prime ore del mattino, intorno alle 8:30, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo a Roma si presenta molto intenso, con diverse code che si formano in più punti. La situazione è caratterizzata da ingorghi che rallentano la circolazione in entrambe le direzioni, creando disagi per gli automobilisti in transito. La circolazione risulta congestionata lungo varie tratte, con rallentamenti significativi che si protraggono da alcune zone di ingresso. La situazione resta monitorata per eventuali aggiornamenti.

Luceverde Roma trovati traffico intenso e code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Casilina e via Ardeatina in esterna rallentamenti tra via Casa via Tiburtina e tra via Trionfale via della Pisana incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 a partire dal raccordo anulare fino alla tangenziale est nel quadrante nord decongestiona e la via Salaria è la via Flaminia in direzione del centro traffico in coda poi sulla tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico e tra via Tiburtina e viale Castrense verso San Giovanni in programma una manifestazione con corteo che... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-05-2026 ore 08:30

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CICLABILI FATTE MALE

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