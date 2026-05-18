Traffico Lazio del 18-05-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del 18 maggio 2026 si segnalano rallentamenti sul tratto della A24 tra Roma e Teramo a causa di lavori in corso. La circolazione si è rallentata in alcune zone, con traffico più intenso e velocità ridotte. La situazione interessa specificamente l’area interessata dai lavori e si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni sulla viabilità. Nessun incidente è stato segnalato in questa fase. La polizia stradale è presente sul posto per gestire il flusso dei veicoli.

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