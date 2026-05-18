Traffico Lazio del 18-05-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 18 maggio 2026, sulla A1 tra Ceprano e un'area non specificata, il traffico era molto intenso, con code di circa 16 chilometri. La situazione ha causato rallentamenti e incolonnamenti lungo questa tratta dell'autostrada che collega Roma a Napoli. La congestione è stata segnalata dalla centrale di monitoraggio e ha coinvolto diversi veicoli in transito in direzione sud. La circolazione si è mantenuta molto rallentata per un certo periodo.

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Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli traffico incolonnato per 16 chilometri tra Ceprano e Anagni verso Roma code dovuta un incidente e da poco risolto consigliata ancora all'uscita a Ceprano ed il rientro ad Anagni attraverso la via Casilina indetto per la giornata di oggi uno sciopero nazionale fino alle 21 di questa sera del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle 18 alle 21 a rischio anche il trasporto pubblico della capitale del Lazio per lo sciopero programmato dalla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-05-2026 ore 09:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI… Sullo stesso argomento Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati scorrevole al momento alla circolazione lungo la rete viaria della Regione sul raccordo Vetralla Viterbo chiuso lo... Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso un albero caduto il tratto di via... #Lazio vs #iNTER #9maggio ore 18:00 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/ruthwj7e @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Traffico Lazio del 18-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli traffico incolonnato per 16 chilometri tra Ceprano e Anagni verso Roma code dovuta un incidente e da poco ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla direttrice Roma Napoli ... romadailynews.it