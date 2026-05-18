Traffico internazionale di droga e armi l’indagine della procura antimafia arriva a Terni

Nelle prime ore di oggi, lunedì 18 maggio, è iniziata una vasta operazione di polizia nella provincia di Latina, coinvolgendo numerosi reparti che stanno effettuando perquisizioni e arresti. L’indagine, condotta dalla procura antimafia, riguarda un presunto traffico internazionale di droga e armi. Le attività investigative si concentrano su una rete che avrebbe collegamenti con organizzazioni criminali all’estero. Non sono stati forniti dettagli su eventuali persone coinvolte o sui luoghi interessati.

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Una vasta operazione è in corso dalle prime ore di oggi, lunedì 18 maggio, nella provincia di Latina. L’attività è condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia nella città del nord pontino e anche a Cisterna, Nettuno e nelle province di Terni, Roma, L’Aquila, Reggio Calabria e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA E ARMI, SMISTAMENTO A CASORATE Sullo stesso argomento Traffico internazionale di droga, estorsione ed armi: 19 arrestiUna nuova vasta operazione è in corso dalle prime ore di oggi, lunedì 18 maggio, nella provincia di Latina. ‘Ndrangheta, blitz dell’antimafia: 15 misure cautelari, anche Terni coinvolta nell’indagineÈ in corso dalle prime luci del mattino di oggi, 15 aprile, un blitz antimafia dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia, coordinato... PADOVA, ARRESTATO PUSHER CON 100 GRAMMI DI HASHISH: FERMATO ANCHE RICERCATO PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA irog.it/?p=29311 #padova #hashish #spaccio #poliziadistato #questurapadova #SquadraMobile #droga #Car x.com Traffico di droga, armi, estorsioni: 19 arresti tra Aprilia, Cisterna e NettunoMaxi operazione antimafia tra Aprilia, Cisterna e Nettuno, 19 persone arrestate. Dalle prime ore di questa mattinata, ad Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno e nelle province di Roma, ... ilmessaggero.it Traffico internazionale di stupefacenti arresti a Aprilia, Cisterna e Nettuno: l’operazione scattata all’albaAPRILIA – FLASH – E’ in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, coordinata dalla Dda di Roma. Dalle prime ore di oggi i militari stanno eseguendo misure cautel ... radioluna.it