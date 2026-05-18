Durante i banchetti dei cardinali del Concilio di Trento si verificavano spesso episodi di asfissia, a causa del modo in cui venivano serviti gli strangolapreti, un piatto tradizionale. Questo piatto, originario della cucina locale, utilizza pane raffermo come ingrediente principale, trasformandolo in una pietanza raffinata. La preparazione prevedeva il riutilizzo di pane avanzato, che veniva impastato e cotto con ingredienti semplici, creando un piatto che unisce storia e praticità.

? Punti chiave Perché i cardinali del Concilio rischiavano l'asfissia durante i banchetti?. Come si trasforma il pane raffermo in un piatto gourmet?. Dove si trovano le trattorie storiche che custodiscono questa ricetta?. Quale vino esalta meglio il contrasto tra burro e spinaci?.? In Breve Ricetta prevede pane raffermo, uova, spinaci o biete e formaggio Trentingrana.. L'Osteria Morelli a Canezza è gestita da Fiorenzo Morelli per la tradizione contadina.. Abbinamenti consigliati con vino Teroldego Rotaliano o bollicine Trento DOC.. Locanda delle Tre Chiavi a Isera utilizza prodotti biologici e filiera Slow Food.. A Trento e nei borghi della provincia, la tradizione culinaria celebra il legame tra le tavole odierne e l’eredità del Concilio di Trento avvenuto tra il 1545 e il 1563. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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