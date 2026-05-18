Tra sensi e natura nella Lessinia orientale | escursione esperienziale e tiro con l' arco a Campofontana

Il prossimo 24 maggio, un’escursione nel cuore della Lessinia orientale offrirà l’opportunità di scoprire i boschi e le contrade di Campofontana. L’evento prevede un percorso a piedi che attraversa paesaggi naturali e zone storiche della zona, accompagnato da attività di tiro con l’arco. La giornata sarà dedicata a esplorare il territorio con attenzione, offrendo ai partecipanti un’esperienza che unisce natura e tradizioni locali in un ambiente tranquillo e privo di frenesia.

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