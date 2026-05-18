Jennifer Lopez ha condiviso un momento della sua routine serale, mostrando il volto senza trucco mentre si rilassa nella vasca da bagno. In questa occasione, ha parlato del suo impegno quotidiano per la cura della pelle, affermando che ogni giorno si crea una pelle perfetta. Ha inoltre detto che tra nove ore si sveglierà per ricominciare tutto daccapo, sottolineando l’importanza della costanza nella routine di bellezza. La cantante e attrice ha deciso di condividere questo aspetto più intimo con i suoi fan.

Jennifer Lopez ha scelto uno dei momenti più privati della giornata per parlare alle sue fan di bellezza e cura di sé: quello della skincare serale, immersa nella vasca da bagno e completamente senza trucco. Nel video condiviso su Instagram, la popstar americana appare rilassata, con il viso appena deterso, mentre mostra la sua pelle al naturale e racconta la filosofia che da anni segue per mantenerla luminosa. Nessuna immagine costruita o effetto da red carpet. La cantante e attrice ha deciso di mostrarsi in una versione semplice e autentica, spiegando che il famoso glow che tutti le invidiano non è frutto della fortuna, ma di una routine quotidiana fatta di attenzione e costanza: “Non è qualcosa che ricevi e punto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tra nove ore mi sveglierò e rifarò tutto da capo. La pelle perfetta te la crei ogni singolo giorno”: Jennifer Lopez si mostra senza trucco e svela i suoi “segreti” di bellezza

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