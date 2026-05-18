Tra look da sogno e grandi star

Durante il Festival di Cannes 2026, le star hanno sfoggiato look eleganti e spesso sorprendenti sulle passerelle rosse. Contemporaneamente, a New York, si è tenuta una delle sfilate di moda più attese dell’anno, quella di Gucci, attirando l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori. Gli eventi si sono svolti in due continenti, portando in primo piano le tendenze della moda e i look delle celebrità che li hanno indossati. Entrambi gli appuntamenti hanno catturato l’interesse di pubblico e media.

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G lamour a stelle e strisce. Mentre il Festival di Cannes 2026 è in pieno svolgimento, tra look da sogno e creazioni sopra le righe, dall’altra parte dell’oceano è andato in scena uno degli eventi più attesi degli ultimi tempi: la sfilata Gucci a New York. Ecco a voi “La Famiglia” gucciness secondo Demna: sprezzatura tutta italiana, cupa e sexy X Dopo l’omaggio di Dior a Hollywood e al mondo del cinema, il fitto calendario dei défilé Resort ha fatto tappa nella Grande Mela, con il primo show Cruise firmato dal Direttore Artistico Demna. Una location inconfondibile, star in prima fila e in passerella, outfit che guardano tanto al passato quanto al presente della maison: tutto sulla sfilata Gucci a New York. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra look da sogno e grandi star ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flamber pour exister - L'été de tous les excès Sullo stesso argomento Leggi anche: Tra grandi star e abiti da sogno Cinecittà: nasce il Teatro 23 tra grandi star e il sogno del David? Cosa scoprirai Come cambierà il volto di Cinecittà con l'inaugurazione del Teatro 23? Chi sono le star internazionali che scelgono i nuovi studi... Ho bisogno di aiuto con i 150k di danno in una battaglia reddit Google per le tracce dei capelli(TG:e10838).ahv - Results on X | Live Posts & Updates x.com Micaela Ramazzotti, sposa biondo platino con un bridal look da sognoPer il matrimonio con Claudio Pallitto, l’attrice sceglie un’eleganza romantica tra pizzo couture, seta e capelli platino glaciali ... iodonna.it Elisabetta Gregoraci, la festa compleanno da sogno: look da 5mila euro, il party a tema, tra gli invitati anche l'ex Flavio Briatore e la dedicaCompleanno all’insegna dell’eleganza per Elisabetta Gregoraci, che ha celebrato i suoi 46 anni con una cena raffinata. La showgirl ha scelto una delle location più iconiche del Principato, il ... corriereadriatico.it