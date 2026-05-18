Tra derby dell’Olimpico e tennis al Foro Italico zero incidenti Roma vince la sfida della sicurezza

Nessun episodio di violenza o disordine è stato segnalato durante il derby dell’Olimpico e le partite di tennis al Foro Italico. La finale degli Internazionali d’Italia si è svolta senza problemi, con la presenza di pubblico e atleti regolarmente in campo. Le autorità hanno monitorato attentamente gli eventi, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza. La giornata si è conclusa senza incidenti, confermando l’efficacia delle misure adottate per la gestione degli eventi sportivi.

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”Il regolare svolgimento della finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, alla presenza del Presidente della Repubblica, e del derby Roma-Lazio allo Stadio Olimpico, in una giornata particolarmente impegnativa per la Capitale sotto il profilo della sicurezza pubblica, conferma una verità spesso sottovalutata: la sicurezza dei grandi eventi non è mai frutto del caso, ma della capacità del sistema delle autorità di pubblica sicurezza di leggere scenari complessi, mutevoli e in continua evoluzione, adattando tempestivamente strategie e dispositivi alle condizioni reali del momento. L’esito positivo della giornata dimostra che le valutazioni di ordine pubblico non sono mai statiche né ideologiche, ma dinamiche, concrete e fondate su un monitoraggio costante dei rischi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tra derby dell’Olimpico e tennis al Foro Italico zero incidenti. Roma vince la sfida della sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Olimpico blindato: Coppa Italia e derby Roma tra grande sport e massima attenzione alla sicurezza Sullo stesso argomento Derby Roma-Lazio e Internazionali, il maxi-piano sicurezza: area Olimpico-Foro Italico blindataRoma, 15 maggio 2026 – Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, ma il vero banco di prova sarà la gestione della sicurezza nell’area... Derby di Roma, piano sicurezza speciale per il Foro ItalicoIl ritorno del Derby della Capitale alla collocazione domenicale delle ore 12:00 disinnesca parzialmente la minaccia dello sciopero del tifo... Il match tra Darderi-Jodar è stato sospeso per colpa del fumo dei fuochi d'artificio sopra l'Olimpico / Foro Italico... quindi per la partita di stasera non c'era lo stesso problema di domenica per il Derby e le altre partite?! Solo in Italia queste figuracce! #LazioInter x.com Funzionari polizia, tra derby e Internazionali Roma vince sfida sicurezzaIl regolare svolgimento della finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico, alla presenza del Presidente della Repubblica, e del derby Roma-Lazio allo Stadio Olimpico, in una giornata partico ... ansa.it Foro Italico, oggi il derby all’Olimpico e la finale Sinner-Ruud: strade chiuse e come arrivareOggi, dalle 12, allo stadio Olimpico, il derby Roma-Lazio. Nella stessa area del Foro Italico è in programma, a partire dalle 17, la finale del singolare maschile degli Internazionali Bnl d’Italia ... dire.it