Tra circo e precarietà | il Gruppo Milton legge la Veteranyi
Un nuovo approfondimento analizza la vicenda del Gruppo Milton e la relazione con la storia della scrittrice Veteranyi. Si indaga su come la vita in un circo possa aver influenzato la formazione dell’identità di una bambina, mentre si evidenzia il difficile ruolo del padre, tra il mestiere di clown e quello di bandito. La narrazione mette in luce le dinamiche di precarietà che caratterizzano la vita della famiglia, senza entrare nel merito di motivazioni o opinioni.
? Domande chiave Come può la vita di un circo influenzare l'identità di una bambina?. Perché il padre deve alternare il ruolo di clown a quello di bandito?. Cosa nasconde la leggendaria favola romena raccontata dalla sorella maggiore?. Come si può partecipare al dibattito senza aver letto il libro?.? In Breve Incontro coordinato da Francesca Cardì giovedì 21 maggio ore 18 in piazza Vigo. Lettura del romanzo di Aglaja Veteranyi pubblicato dalla casa editrice Keller. Partecipazione aperta a tutta la cittadinanza presso la Biblioteca Vespucci Colombo. Contatti per adesione tramite l'email [email protected]. Il prossimo giovedì 21 maggio alle ore 18, la biblioteca dell’Istituto situata in piazza Vigo ospiterà un nuovo incontro del Gruppo di Lettura Milton. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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