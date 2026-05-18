Tra chitarra opera e nuove frontiere musical prosegue la 43ª stagione concertistica dell' Associazione Domenico Scarlatti
L’Associazione Domenico Scarlatti ha comunicato l’inizio della 43ª stagione concertistica, che si svolgerà da maggio a ottobre 2026. La programmazione prevede concerti che spaziano tra chitarra, opera e nuove frontiere musicali. La stagione rappresenta l’appuntamento annuale per gli eventi musicali organizzati dall’associazione, coinvolgendo artisti e musicisti di diversa provenienza. La serie di concerti si terrà in diverse location e si articolerà su più mesi, offrendo un’ampia varietà di esibizioni dal vivo.
L’Associazione Domenico Scarlatti annuncia l’avvio della 43ª stagione concertistica, in programma da maggio a ottobre 2026. La rassegna, da oltre quattro decenni punto di riferimento per la vita musicale colta napoletana, propone un programma ricco e variegato, spaziando con equilibrio tra epoche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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