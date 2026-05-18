Credo di sapere perché non mi ero ancora deciso di leggere l’ultimo libro di Robert Macfarlane È vivo un fiume?. Eppure con Macfarlane ci conosciamo da anni, da quando io lessi il suo magnifico “Luoghi selvaggi” e lui mi fece la prefazione a “Verde Clandestino”. Ho letto tutti i suoi libri successivi, ma questo ci ho impiegato un po’ a prenderlo in mano. Credo di sapere perché: perché io mi sento un essere d’acqua, che s’incanta come un bimbo di fronte all’acqua che scorre per minuscolo che sia il rivolo, ed altresì un essere che dall’acqua piace essere avvolto. E che pertanto sta male se la vede ammorbata, o, peggio, incanalata o sbarrata.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tra capire se “È vivo un fiume?” e assegnargli dei diritti il passo è breve. Il dono di Robert Macfarlane

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