Tra calcio e beneficenza torna il ' Trofeo della Solidarietà’ | il programma e la nuova sede
Si svolgerà nuovamente il 'Trofeo della Solidarietà', un evento molto apprezzato nel settore benefico della città. Per la sua 24esima edizione, la manifestazione si terrà in una sede diversa rispetto agli anni passati. La kermesse, che unisce calcio e iniziative di solidarietà, rappresenta un appuntamento fisso nel calendario locale. La nuova location è stata annunciata ufficialmente, confermando la continuità dell’evento e il suo ruolo nel promuovere iniziative benefiche attraverso il calcio.
Una tra le manifestazioni più consolidate nel panorama solidale ferrarese, che per la sua 24esima edizione si rilancia in una nuova location. Quest'anno sarà il campo sportivo di Pontelagoscuro, da giovedì 21 a sabato 23 (a partire dalle 19.30 con apertura stand gastronomico) ad ospitare il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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