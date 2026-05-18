Tra calcio e beneficenza torna il ' Trofeo della Solidarietà’ | il programma e la nuova sede

Si svolgerà nuovamente il 'Trofeo della Solidarietà', un evento molto apprezzato nel settore benefico della città. Per la sua 24esima edizione, la manifestazione si terrà in una sede diversa rispetto agli anni passati. La kermesse, che unisce calcio e iniziative di solidarietà, rappresenta un appuntamento fisso nel calendario locale. La nuova location è stata annunciata ufficialmente, confermando la continuità dell’evento e il suo ruolo nel promuovere iniziative benefiche attraverso il calcio.

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