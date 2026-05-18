Tour de France cambio di programma per le Olimpiadi | nel 2028 partenza anticipata

Il Tour de France del 2028 inizierà in Francia anziché all'estero, come annunciato di recente. La partenza anticipata rispetto al programma originale si inserisce in un nuovo calendario che modifica le date e le località di partenza della gara. La modifica riguarda le Olimpiadi previste per lo stesso anno, che si terranno nella stessa regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno aggiornato le modalità di svolgimento del celebre evento ciclistico.

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