Tour de France cambio di programma per le Olimpiadi | nel 2028 partenza anticipata
Il Tour de France del 2028 inizierà in Francia anziché all'estero, come annunciato di recente. La partenza anticipata rispetto al programma originale si inserisce in un nuovo calendario che modifica le date e le località di partenza della gara. La modifica riguarda le Olimpiadi previste per lo stesso anno, che si terranno nella stessa regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno aggiornato le modalità di svolgimento del celebre evento ciclistico.
Il Tour de France 2028 cambia data per non sovrapporsi all'Olimpiade di Los Angeles e torna in Francia dopo le Grandi Partenze di Barcellona 2026 e Edimburgo 2027: scatterà da Reims, la città dello champagne, nell'est della Francia. Reims è un simbolo amatissimo della nazione: nella cattedrale di Notre Dame per quasi mille anni furono incoronati i re francesi. La 115ª edizione partirà sabato 24 giugno per concludersi domenica 16 luglio, la settimana prima dei Giochi californiani. Mercoledì 19 luglio verrà assegnato l'oro olimpico della cronometro (35 km) e domenica 23 luglio quello della prova in linea (250 km). Le... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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