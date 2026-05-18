Il 22 maggio è stata fissata la data dell'ultima udienza in tribunale per il divorzio tra l'ex calciatore e l'ex showgirl. In quella giornata si procederà alla firma definitiva dell'accordo di separazione. La coppia ha partecipato a diversi passaggi giudiziari prima di arrivare a questa fase conclusiva. La decisione di separarsi è stata annunciata già alcuni mesi fa, e ora si attende il momento in cui il procedimento si concluderà ufficialmente.

Il 22 maggio Totti e Ilary si diranno per sempre addio: ci sarà l'ultimo atto del divorzio, per la firma finale. Dopodiché Blasi potrà convolare a nozze con Bastian Muller Habemus datam. Dopo uno slittamento, alla fineFrancesco Totti e Ilary Blasi finalmente potranno firmare l’atteso divorzio. Forse più atteso da lei che da lui, dato cheha volontà di sposare Bastian Muller al più presto. A differenza l’ex calciatore sembra voglia allungare i tempi e non abbia intenzione di firmare quelle carte, soprattutto perché mancano da chiarire alcuni accordi, come ad esempio tutti i relativi tradimenti e gli assegni di mantenimento. Sul banco ci... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Totti e Ilary: il 22 maggio l’attesa data del divorzio

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