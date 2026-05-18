Totti e Ilary | il 22 maggio l’attesa data del divorzio

Da ildifforme.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio è stata fissata la data dell'ultima udienza in tribunale per il divorzio tra l'ex calciatore e l'ex showgirl. In quella giornata si procederà alla firma definitiva dell'accordo di separazione. La coppia ha partecipato a diversi passaggi giudiziari prima di arrivare a questa fase conclusiva. La decisione di separarsi è stata annunciata già alcuni mesi fa, e ora si attende il momento in cui il procedimento si concluderà ufficialmente.

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