Totò Cuffaro patteggia tre anni | ‘la situazione è grave ma non è seria’

L'ex politico siciliano ha concordato un patteggiamento a tre anni di reclusione per un caso di corruzione legato a concorsi nella sanità regionale. La vicenda riguarda procedure irregolari che coinvolgono il settore sanitario locale. La notifica ufficiale della decisione è stata comunicata nelle scorse ore. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario in cui sono stati esaminati vari aspetti delle accuse. La questione ha attirato l’attenzione sui problemi di corruzione nel sistema pubblico locale.

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