Totò Cuffaro patteggia tre anni | ‘la situazione è grave ma non è seria’
L'ex politico siciliano ha concordato un patteggiamento a tre anni di reclusione per un caso di corruzione legato a concorsi nella sanità regionale. La vicenda riguarda procedure irregolari che coinvolgono il settore sanitario locale. La notifica ufficiale della decisione è stata comunicata nelle scorse ore. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario in cui sono stati esaminati vari aspetti delle accuse. La questione ha attirato l’attenzione sui problemi di corruzione nel sistema pubblico locale.
di Leonardo Botta Che paese “meraviglioso” è l’Italia: Totò “Vasavasa” Cuffaro sta patteggiando una nuova pena di tre anni per corruzione nell’ambito di concorsi nella sanità siciliana. È lo stesso ex presidente della regione Sicilia già finito in gattabuia con una condanna di sette anni per favoreggiamento della mafia: ricordo ancora le “vedove inconsolabili” cuffariane quando lamentavano l’ “accanimento giudiziario” nei confronti del loro paladino da parte della magistratura (naturalmente “comunista”), per un reato secondo loro “fumoso”, quasi incomprensibile. Infatti, appena tornato libero dopo aver scontato la punizione, il buon Totò si... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Cuffaro patteggia 3 anni: addio domiciliari, sconterà la pena ai lavori sociali
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