Toscana | nuovi percorsi e aperture straordinarie nei musei

In Toscana, le istituzioni museali annunciano nuove aperture e orari di visita speciali in occasione della Notte dei Musei. Durante questa iniziativa, i visitatori potranno accedere ai musei in orari prolungati e partecipare ad aperture straordinarie di alcune sedi. Inoltre, alcune esposizioni presenteranno opere rinascimentali che entreranno in dialogo con esempi di arte contemporanea, creando un percorso di confronto tra epoche e stili artistici diversi. Sono previsti anche eventi e visite guidate dedicate all'iniziativa.

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? Punti chiave Come cambieranno gli orari di visita per la Notte dei Musei?. Quali opere del Rinascimento dialogheranno con l'arte contemporanea?. Chi coordina i nuovi percorsi nei musei statali toscani?. Come verranno usati i fondi PNRR per superare le barriere architettoniche?.? In Breve Notte Europea dei Musei prevista per sabato 23 maggio con aperture straordinarie.. Mostra sulla Minerva ad Arezzo attiva fino a settembre tramite prestito da Firenze.. Nuova sala Angelico a San Marco frutto di sinergia con Palazzo Strozzi.. Fondi Pnrr finanziano pedane e dispositivi digitali per l'accessibilità nei siti toscani.. Lunedì 18 maggio 2026, la Toscana celebra la Giornata Internazionale dei Musei con un programma che punta a trasformare i luoghi della cultura in spazi dinamici e accessibili per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana: nuovi percorsi e aperture straordinarie nei musei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pasqua al museo gratis nei musei statali della Toscana e aperture straordinarie lunedì di Pasquetta Pasqua, musei gratis in Toscana e aperture straordinarieFIRENZE – La Pasqua rappresenta quest’anno un’occasione particolarmente favorevole per visitare il patrimonio culturale regionale. TOSCANA - Alzheimer, la Toscana ridefinisce i percorsi socio sanitari in relazione ai nuovi trattamenti. Il provvedimento nasce alla luce delle nuove terapie anti-amiloide sviluppate per le fasi iniziali della malattia di Alzheimer. x.com Teatro nelle scuole, presentato il progetto di FTS. Manetti: Toscana prima in ItaliaLa Toscana promuove il teatro nelle scuole con 109 iniziative e 788 appuntamenti, coinvolgendo 99 scuole e 46 Comuni, per valorizzare l'educazione teatrale come strumento di crescita culturale e socia ... maremmanews.it Alzheimer: la Toscana ridefinisce i percorsi socio sanitari per i nuovi trattamentiFIRENZE. La Toscana si prepara all’arrivo dei nuovi trattamenti contro l’Alzheimer e definisce un modello regionale per garantire cure appropriate, ... ilcittadinoonline.it Dolomiti Trek (4 giorni). Percorsi per principianti? reddit