Torre Guaceto archiviata l' era Malatesta comincia quella di Convertini

Il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è stato ufficialmente insediato, segnando un passaggio dopo il periodo di gestione precedente. La nomina è frutto di un rinnovo deciso dall’assemblea dei soci, che ha portato all’elezione di un presidente, ricercatore e agronomo, e di quattro nuovi consiglieri su cinque. Tra i nuovi incaricati ci sono anche i vice presidenti, che ora si affiancano alle figure già presenti nel consiglio.

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