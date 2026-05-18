Torre Guaceto archiviata l' era Malatesta comincia quella di Convertini
Il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è stato ufficialmente insediato, segnando un passaggio dopo il periodo di gestione precedente. La nomina è frutto di un rinnovo deciso dall’assemblea dei soci, che ha portato all’elezione di un presidente, ricercatore e agronomo, e di quattro nuovi consiglieri su cinque. Tra i nuovi incaricati ci sono anche i vice presidenti, che ora si affiancano alle figure già presenti nel consiglio.
BRINDISI - Si è insediato il nuovo cda del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. A seguito del rinnovamento voluto dall'assemblea dei soci, hanno assunto l'incarico il presidente, ricercatore e agronomo, Stefano Convertini, i suoi vice e i consiglieri, quattro nuovi su cinque. Riconfermato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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