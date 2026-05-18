Torneo Passalacqua Grosseto a valanga Sei gol rifilati al Marina
Nel match di torneo Passalacqua, il Grosseto ha conquistato una vittoria per 6-0 contro il Marina. La partita si è conclusa con sei gol segnati dal team ospite, mentre la squadra di casa non è riuscita a trovare la rete. Durante l'incontro, sono stati impiegati diversi giocatori, tra cui alcuni subentrati nel corso del secondo tempo. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti o sanzioni e si è conclusa con il risultato netto a favore del Grosseto.
marina 0 grosseto 6 MARINA: Giulietti, Rappuoli, Di Felice (23’ st Arzillo), Sciarri, Bevilacqua (9’ st L. Balducci), G. Balducci, Foglia (12’ st Scarpini), Rosati (33’ st Subashi), Dell’Omedarme, Vegni (40’ st Sanetti), Abdellaoui. A disposizione: Campetiello, Casini. All. Vallefuoco. GROSSETO: Musardo, Fiore, Betti (44’ st Niccolini), Galatolo, Magnani, Solari, Lorenzini (18’ st Loisi), Vergari (23’ st Tosi), Totino (1’ st Zauli), Margiacchi (18’ st De Dio), Mastacchi. A disposizione: Bacci, Pierallini, Marcone, Lenzi. All. Cacitti. Reti: 11’ Totino, 27’ Totino, 36’ Totino; 8’ st Margiacchi, 27’ st Fiore, 28’ st Fiore. Il Grosseto a valanga sul povero Marina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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