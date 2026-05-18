Torneo Passalacqua Grosseto a valanga Sei gol rifilati al Marina

Nel match di torneo Passalacqua, il Grosseto ha conquistato una vittoria per 6-0 contro il Marina. La partita si è conclusa con sei gol segnati dal team ospite, mentre la squadra di casa non è riuscita a trovare la rete. Durante l'incontro, sono stati impiegati diversi giocatori, tra cui alcuni subentrati nel corso del secondo tempo. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti o sanzioni e si è conclusa con il risultato netto a favore del Grosseto.

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