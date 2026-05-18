Torna a Latina Padel in Piazza | lo sport protagonista dell’estate in centro
A Latina torna l’evento estivo dedicato al padel, che dal 4 al 26 luglio trasforma piazza del Popolo in un grande spazio dedicato allo sport all’aperto. La manifestazione, intitolata “Padel in Piazza – Latina 2026”, prevede tornei, spettacoli e momenti di intrattenimento, attirando numerosi partecipanti e spettatori nel cuore della città. Per quasi un mese, l’area centrale si anima di attività sportive e sociali, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità e promuovere l’attività fisica tra i cittadini.
Ancora lo sport protagonista dell’estate di Latina. Per quasi un mese, dal 4 al 26 luglio, piazza del Popolo si trasforma in un grande villaggio dello sport a cielo aperto grazie a “Padel in Piazza – Latina 2026”, il format che porta nel centro città tornei, spettacolo, intrattenimento e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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