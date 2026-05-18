Torna A Cena da Messer Giovanni un' esperienza unica nel cuore di Certaldo Alto
Certaldo Alto si appresta a ospitare nuovamente “A Cena da Messer Giovanni”, un evento che si tiene ogni anno nella zona storica della città. La Cena Medievale, organizzata dall’Associazione Elitropia, torna per la sua venticinquesima edizione. L’appuntamento si inserisce tra le iniziative di rievocazione storica che si svolgono nel centro antico, richiamando partecipanti e visitatori desiderosi di rivivere un momento della tradizione locale. La serata prevede un programma dedicato alla ricostruzione di atmosfere e ambientazioni medievali.
Certaldo Alto si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più attesi della rievocazione storica locale: torna infatti “A Cena da Messer Giovanni”, la tradizionale Cena Medievale organizzata dall’Associazione Elitropia, che quest’anno celebra la sua 25ª edizione.Le serate in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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