Top e Flop | Pisa-Napoli il migliore e il peggiore azzurro in campo

Nella partita tra Pisa e Napoli, la formazione di Conte ha ottenuto una vittoria con un risultato che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole ai partenopei, che hanno dominato l’incontro. Tra i protagonisti in campo, sono stati individuati un giocatore che si è distinto per le sue prestazioni positive e uno che ha avuto difficoltà nel contribuire alla manovra della squadra. La partita si è svolta senza particolari incidenti o episodi rilevanti.

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Prima frazione con gli azzurri padroni assoluti del campo: sblocca la gara un colpo da biliardo di McTominay, Rrahmani raddoppia di testa su corner, il portiere del Pisa evita il tris sulla botta al volo di Elmas. Meret salva la porta su liscio clamoroso di Buongiorno. Ripresa che si apre con Meret ancora sicuro su un tiro da fuori dei padroni di casa. La gara scivola via senza sussulti, nel finale arriva il tris partenopeo col ritorno al gol di Rasmus Højlund. Lo scozzese torna a brillare nel centrocampo azzurro con una prestazione di spessore e tanta qualità. Splendido il piatto chirurgico nell’angolo per la prima rete azzurra, che mette in discesa la partita per la squadra di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Top e Flop: Pisa-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fantacalcio Giornata 13 I MIGLIORI CONSIGLI + Pronostici | Radio Bombers Sullo stesso argomento Top e Flop: Napoli-Lecce, il migliore e il peggiore azzurro in campoPartenza disastrosa degli azzurri, il Lecce spavaldo trova il vantaggio su corner. Top e Flop: Cagliari-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campoOttima partenza degli azzurri: McTominay in mischia sblocca dopo due minuti il match. Pisa Napoli: dominio di tre azzurri. Un voto umiliante per Hiljemark, Conte centra l’obiettivoPisa Napoli: le pagelle dei giornali con tutti i giudizi dopo il 3-0 della 37ª giornata di Serie A 2025/26 Ecco l’analisi dettagliata dei migliori, dei peggiori e delle principali discrepanze di voto ... calcionews24.com Le pagelle di Pisa-Napoli, i voti: i top e i flop del matchIl Napoli scende in campo a Pisa per la penultima giornata di campionato, conquistando la qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con il risultato di 0-2, a ... ilmattino.it