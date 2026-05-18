Tony Blair benedice la guerra all’Iran | L’importante è che non abbia l’atomica Gaza? Israele uccide perché Hamas non vuole andarsene

L’ex primo ministro britannico, ora 73enne, ha espresso il suo sostegno alla possibilità di un intervento militare contro l’Iran, affermando che l’obiettivo principale è evitare che il paese sviluppi armi nucleari. In merito alla situazione a Gaza, ha dichiarato che Israele agisce perché Hamas non vuole andarsene, sottolineando l’uso della forza da parte dell’esercito israeliano. Sono passati 23 anni da quando Blair, all’età di 50 anni, si schierò con gli Stati Uniti nell’invasione dell’Iraq, basata sulle presunte armi di distruzione di massa.

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L’ex primo ministro britannico Tony Blair oggi ha 73 anni. Ne sono passati 23 da quando, 50enne, si rese complice degli Stati Uniti nell’invasione dell’ Iraq motivata con le inesistenti armi di distruzione di massa che sarebbero state in possesso del regime di Saddam Hussein. Quel conflitto è stata la principale causa della crisi politica, economica, sociale e securitaria del Paese e di tutto il Medio Oriente. Ma dopo una prima fase di apparente pentimento, ancora oggi l’ex primo ministro dei Labour ne rivendica la paternità, come racconta nel documentario di The Tony Blair Story di Channel 4. Rimane convinto del diritto del blocco atlantico di intervenire nella vita e nella politica del resto del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tony Blair benedice la guerra all’Iran: “L’importante è che non abbia l’atomica. Gaza? Israele uccide perché Hamas non vuole andarsene” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Guerra Israele-Usa-Iran, l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad. Netanyahu: «Teheran voleva l’atomica» – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni. Tony Blair prova a svegliare un’Europa che continua a pensarsi troppo piccolaL’Europa deve smettere di pensarsi soltanto come un attore diplomatico o finanziario e tornare a ragionare da potenza mondiale. Che c’entra Tony Blair con la Striscia di GazaNel suo piano per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, presentato lunedì, il presidente statunitense Donald Trump ha previsto la creazione di un Consiglio di pace internazionale che ... ilpost.it Perché Blair è contro la transizione ecologica?Un reset alla logica delle zero emissioni. Un malcelato invito a rallentare la transizione energetica basata sulla eliminazione dei combustibili fossili a breve termine e sulla riduzione dei consumi ... repubblica.it