Tonaca e motori la carica delle 100 Harley | grande festa con la benedizione speciale del prete-biker

Una domenica dedicata agli amanti delle moto si è svolta con una grande partecipazione di appassionati di Harley-Davidson, che hanno riempito le strade e i piazzali con le loro motociclette. La giornata ha visto una grande festa, arricchita dalla benedizione speciale impartita da un sacerdote con uno stile da biker. Circa cento moto sono state protagoniste di un evento che ha unito passione e tradizione, con il rombo dei motori come sottofondo principale.

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