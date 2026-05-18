Tonaca e motori la carica delle 100 Harley | grande festa con la benedizione speciale del prete-biker
Una domenica dedicata agli amanti delle moto si è svolta con una grande partecipazione di appassionati di Harley-Davidson, che hanno riempito le strade e i piazzali con le loro motociclette. La giornata ha visto una grande festa, arricchita dalla benedizione speciale impartita da un sacerdote con uno stile da biker. Circa cento moto sono state protagoniste di un evento che ha unito passione e tradizione, con il rombo dei motori come sottofondo principale.
Il rombo inconfondibile dei motori bicilindrici ha fatto da colonna sonora a una domenica decisamente speciale. La Clubhouse del Romagna Bikers Group si è trasformata nell'epicentro di una giornata di festa, amicizia e condivisione in occasione della tradizionale “Benedizione delle moto e dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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