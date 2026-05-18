Tomei si prepara alla prossima partita e ha dichiarato che il team giocherà per vincere, senza limitarsi a difendersi. Ha anche annunciato che, in caso di rigore, sarà Gori a calciarlo. L’Ascoli si trova in una posizione di vantaggio e aspetta il Potenza al Del Duca nella gara di ritorno, prevista per mercoledì sera alle 20. La sfida si svolgerà nello stadio di casa della squadra marchigiana.

L’Ascoli mantiene la sua posizione di vantaggio e attende il Potenza al Del Duca nella sfida di ritorno che si giocherà al Del Duca mercoledì sera con avvio programmato alle 20. La gara d’andata giocata al Viviani intanto ha permesso al Picchio di riprendere contatto con i ritmi e le sollecitazioni di un match ufficiale. "Sono contento perché abbiamo fatto una buona prestazione – commenta il tecnico –, eravamo di fronte da una squadra forte e pericolosa. Lo sapevamo e i ragazzi hanno fatto bene questo lavoro. Se non ci sono state occasioni pericolose è merito dei ragazzi. Poi c’è un po’ di rammarico per il rigore sbagliato, ma in queste settimane siamo riusciti a non perdere il ritmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tomei guarda avanti con fiducia. "Giocheremo lo stesso per vincere, non andremo in campo a speculare. Un altro rigore? Lo calcerà Gori»

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Tomei looks ahead with confidence. We'll still play to win, we won't go out there speculating. Another penalty? Gori will take it.L’Ascoli mantiene la sua posizione di vantaggio e attende il Potenza al Del Duca nella sfida di ritorno che si giocherà al Del Duca mercoledì sera con avvio programmato alle 20. La gara d’andata ... sport.quotidiano.net