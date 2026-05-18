TMC1 Cardiology | innovazione giovani e memoria di Marco Mirra per una cardiologia che salva vite

Il TMC1 Top Meeting Cardiology si è svolto come un evento di riferimento per il settore cardiologico, riunendo professionisti e giovani medici in due giorni dedicati alle malattie cardiovascolari. Durante l'incontro si sono approfonditi temi legati alla prevenzione e al trattamento dell’infarto, con un focus sulla ricerca e l’innovazione nel campo. La manifestazione ha reso omaggio a Marco Mirra, ricordato come figura significativa nel settore, e ha sottolineato l’importanza della memoria nella pratica clinica.

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