TMC1 Cardiology | innovazione giovani e memoria di Marco Mirra per una cardiologia che salva vite
Il TMC1 Top Meeting Cardiology si è svolto come un evento di riferimento per il settore cardiologico, riunendo professionisti e giovani medici in due giorni dedicati alle malattie cardiovascolari. Durante l'incontro si sono approfonditi temi legati alla prevenzione e al trattamento dell’infarto, con un focus sulla ricerca e l’innovazione nel campo. La manifestazione ha reso omaggio a Marco Mirra, ricordato come figura significativa nel settore, e ha sottolineato l’importanza della memoria nella pratica clinica.
Il TMC1 Top Meeting Cardiology si conferma un importante momento di confronto scientifico e crescita per la comunità cardiologica, riunendo specialisti e giovani medici in una due giorni dedicata alle malattie cardiovascolari, con particolare attenzione a prevenzione, trattamento dell’infarto e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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