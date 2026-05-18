Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

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Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 1,94 EUR (-3,53%) Ore 1 7.35 del 18 maggio 202 6. Apertura 1,90 Massimo 1,98 Minimo 1,88 Capitalizz. 816,11 Mln Chiusura prec. 2,01 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VLAHOVIC CHIAMA LA JUVE! OFFERTA DA 6 MILIONI E NO ALLE ESTERE Juve, la Champions a rischio pesa sulla Borsa: il titolo chiude a –3%Seduta in negativo per il club bianconero nel giorno successivo alla sconfitta con la Fiorentina, risultato pesantissimo nella corsa Champions. calcioefinanza.it