Tigre fugge da un recinto in Germania e viene abbattuta dalla Polizia | apparteneva alla nota addestratrice Carmen Zander

Una tigre è scappata da un recinto nei pressi di Lipsia, in Germania, e successivamente è stata abbattuta dalla polizia. Durante l’intervento, l’animale ha ferito un custode. La tigre apparteneva all’addestratrice nota come “regina delle tigri”. La fuga si è verificata nelle ultime ore e l’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato. La situazione ha creato preoccupazione tra i residenti della zona, che sono stati invitati a mantenere la calma.

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