Un ragazzo ventenne è stato arrestato a Firenze con l’accusa di aver estorto 3.700 euro a un adolescente, minacciandolo e proponendosi come difensore in cambio di denaro. L’indagine è partita dopo la denuncia della vittima, che ha raccontato di essere stato vittima di continue richieste e intimidazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute in modo tempestivo, portando all’arresto dell’indagato e al sequestro di prove relative alle minacce e alle transazioni di denaro.

Firenze, 18 maggio 2026 – “ Ti difendo se mi paghi ”. Ha inizio così l’incubo di un adolescente fiorentino, una spirale di terrore fatta di minacce, estorsioni e finte protezioni che si è conclusa solo grazie all’intervento dei carabinieri della stazione di Legnaia. In manette è finito un ventenne di origini ungheresi, ora accusato di estorsione continuata e aggravata. La trappola del "protettore". Tutto è cominciato con una maschera di falsa benevolenza. L’indagato si era avvicinato al minore proponendosi come una sorta di “ protettore ”, millantando legami con la criminalità organizzata. Per questo servizio di “vigilanza”, il ventenne aveva iniziato a pretendere piccole somme di denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ti difendo se mi paghi”, e inizia l’incubo: estorce 3.700 euro a un ragazzino, ventenne arrestato

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