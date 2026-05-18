The stopgapman al Teatro Abeliano

Da baritoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Abeliano di Bari, viene rappresentato “The Stopgap Man”, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Tommaso Citarella. La performance nasce da una situazione inaspettata: uno spettacolo che salta all’ultimo momento e un solo tecnico rimasto in teatro. La produzione si sviluppa attorno a questa circostanza, creando una narrazione che coinvolge il pubblico attraverso l’interazione tra il personaggio e l’ambiente teatrale. La mostra si inserisce tra le iniziative artistiche della stagione teatrale locale.

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Al Teatro Abeliano di Bari debutta il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Tommaso CitarellaCosa succede quando uno spettacolo salta all’ultimo momento. e l’unica persona rimasta in teatro è il tecnico?Da questa domanda nasce “The Stopgap Man”, il nuovo spettacolo scritto, diretto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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