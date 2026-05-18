The stopgapman al Teatro Abeliano
Al Teatro Abeliano di Bari, viene rappresentato “The Stopgap Man”, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Tommaso Citarella. La performance nasce da una situazione inaspettata: uno spettacolo che salta all’ultimo momento e un solo tecnico rimasto in teatro. La produzione si sviluppa attorno a questa circostanza, creando una narrazione che coinvolge il pubblico attraverso l’interazione tra il personaggio e l’ambiente teatrale. La mostra si inserisce tra le iniziative artistiche della stagione teatrale locale.
Al Teatro Abeliano di Bari debutta il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Tommaso CitarellaCosa succede quando uno spettacolo salta all’ultimo momento. e l’unica persona rimasta in teatro è il tecnico?Da questa domanda nasce “The Stopgap Man”, il nuovo spettacolo scritto, diretto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sullo stesso argomento
A Bari lo spettacolo che rompe gli schemi: i ragazzi della Zip.H portano in scena i loro sogni all'AbelianoLa compagnia composta da giovani con disabilità, diretta dall'artista Davide Ceddia, porta sul palco 'Dietro quella nuvola', un'opera inedita,...
Al via il Festival “Contemporaneo Futuro” dall’ 8 al 12 aprile 2026 al Teatro India e al Teatro TorloniaTeatro India e Teatro Torlonia 8 – 12 aprile 2026 FESTIVAL CONTEMPORANEO FUTURO nuove generazioni VI edizione Il Festival del Teatro di Roma dedicato...