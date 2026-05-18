The Power of Play - giornata mondiale del gioco
In occasione della Giornata Mondiale del Gioco, si tiene un evento dedicato alla celebrazione del gioco come elemento di connessione tra culture diverse. La giornata prevede la partecipazione a sessioni di giochi tradizionali e più diffusi a livello internazionale, offrendo momenti di svago e incontro tra persone di varia provenienza. Il programma si concentra sull’esperienza diretta del “gioco giocato”, promuovendo il coinvolgimento e la condivisione tra i partecipanti senza distinzione di età o background.
Il gioco diventa protagonista e ponte tra culture diverse, momento di incontro e divertimento per tutti, senza distinzioni di nessun genere! Prova i giochi tradizionali e più popolari di tutto il mondo!Il programma della serata The Power of Play è interamente articolato sul “gioco giocato”, un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
This is Democrats ULTIMATE POWER PLAY: Guy Benson
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