The Power of Play - giornata mondiale del gioco

In occasione della Giornata Mondiale del Gioco, si tiene un evento dedicato alla celebrazione del gioco come elemento di connessione tra culture diverse. La giornata prevede la partecipazione a sessioni di giochi tradizionali e più diffusi a livello internazionale, offrendo momenti di svago e incontro tra persone di varia provenienza. Il programma si concentra sull’esperienza diretta del “gioco giocato”, promuovendo il coinvolgimento e la condivisione tra i partecipanti senza distinzione di età o background.

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