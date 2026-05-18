The Custodians Plastic Race | appuntamenti nei 5 Municipi per interventi di contrasto collettivi all’inquinamento

In vista della Settimana nazionale della Pulizia, che si svolgerà dal 25 al 31 maggio 2026, la BioDesign Foundation organizza a Bari l'evento “The Custodians Plastic Race”. L'iniziativa comprende incontri programmati nei cinque Municipi della città, con interventi collettivi finalizzati a contrastare l’inquinamento da plastica. La manifestazione si inserisce in un progetto di sensibilizzazione sul problema ambientale, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. La fondazione è rappresentata dal suo presidente, che ha annunciato le date e i luoghi dell’evento.

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In vista della Settimana nazionale della Pulizia (25-31 maggio 2026), la BioDesign Foundation, attraverso il suo presidente Roberto Guerini, porta a Bari “The Custodians Plastic Race”. Il movimento, nato nell’ambito di “The Ocean Race” a Genova nel 2023, ha già raccolto oltre 1.260.000 kg di. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Contrasto a inquinamento del Sarno, sequestrati due cantieri navaliTempo di lettura: < 1 minutoDue cantieri navali sono stati sottoposti a sequestro preventivo a Torre Annunziata nell’ambito dei controlli per... Nuove piste ciclabili nei Municipi: "Potenziare il bike sharing anche nei quartieri più periferici"Potenziare il servizio di bike sharing in tutti i municipi di Bari, puntando all'espansione del sistema anche nei quartieri periferici della città. All Together Now – The Custodians Plastic Race: il format italiano che ha già raccolto un milione di chili di plastica. Ora la sfida arriva nelle città dei Giochi Milano ...Ideato dalla BioDesign Foundation, All Together Now – The Custodians Plastic Race ha già raccolto oltre 1 milione di kg di plastica. Dal 6 ottobre 2025 al 17 maggio 2026 parte la più grande campagna ... corriere.it BioDesign Foundation e Marina Militare presentano il progetto The Custodians Plastic RacePer la prima volta nella storia una task force senza precedenti si riunisce per una pulizia coordinata su scala nazionale .Per far fronte al problema della plastica dispersa in natura è stato ideato ... tg24.sky.it