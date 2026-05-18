Una giornata dedicata a mettere in luce il ruolo dei musei come luoghi che conservano e mostrano le collezioni artistiche e storiche, coinvolgendo il pubblico in iniziative e visite guidate. L’evento si svolge in diverse città toscane, con aperture straordinarie e programmi speciali pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età. Le attività si concentrano sulla valorizzazione dei beni culturali e sull’accessibilità ai musei, favorendo un’esperienza più ampia e coinvolgente per chi partecipa.

di Olga Mugnaini Una giornata per sottolineare l’importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. E una lunga notte per promuove la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea, con iniziative e aperture straordinarie. La Toscana, col suo immenso patrimonio, è in prima fila per i due appuntamenti, oggi, per la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day – IMD), e sabato 23 maggio con la Notte Europea dei Musei. Carlotta Paola Brovadan, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Toscana in carica da tre mesi, coglie l’occasione per ricordare gli oltre venti fra musei e luoghi della cultura di varia dimensione, appartenenti allo Stato, gestiti dalla sede fiorentina di Palazzo Mozzi Bardini, in piazza de’ Mozzi 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tesori imperdibili. La notte magica dei musei toscani

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De Paris à Marseille : Les monuments emblématiques du patrimoine français - Stéphane Bern - MG

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