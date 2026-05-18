Terreni confiscati ex Libera Terra | il nuovo corso punta sull' agro-ecologico

Il 13 maggio 2026 una cooperativa sociale, insieme a un’altra organizzazione del settore, ha firmato un accordo per l’utilizzo gratuito di terreni agricoli confiscati. I terreni si trovano in una località del sud Italia e sono destinati a progetti con finalità sociali. La firma segna un passaggio importante nel percorso di recupero di aree confiscate, puntando su pratiche agricole eco-compatibili. L’accordo coinvolge due realtà del terzo settore, che si impegnano a gestire i terreni per attività di tipo sociale e sostenibile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui