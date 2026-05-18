Terrae Magna Grecia | nasce il direttivo per il nuovo turismo locale

È stato annunciato la creazione di un nuovo direttivo dedicato allo sviluppo del turismo locale in una regione storicamente nota come Magna Grecia. La struttura avrà un vicepresidente e un direttore generale, i cui nomi sono stati comunicati. L’obiettivo principale è riorganizzare l’offerta turistica, con particolare attenzione alle attività tra mare e montagna durante i mesi invernali. La nuova organizzazione mira a promuovere itinerari diversificati e a incrementare le presenze turistiche nella zona.

? Punti chiave Chi saranno il vicepresidente e il direttore generale della rete?. Come cambierà l'offerta turistica tra mare e montagna nei mesi invernali?. Quali strategie useranno i delegati per valorizzare i piccoli borghi interni?. Come verranno coinvolti gli imprenditori locali nelle nuove fasi operative?.? In Breve Delegati eletti: Acciardi, Labonia, Iacobini, Argentino, Catapano, Ramundo, Capalbo e Rumanò.. Nomine di vicepresidente e direttore generale previste entro la prossima settimana.. Obiettivo destagionalizzazione flussi tra Jonio, Pollino, Sila e Valle dell'Esaro.. Incontri territoriali pianificati con imprenditori di Amendolara, Pietrapaola, Frascineto, Cerchiara e Terranova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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