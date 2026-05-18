Terni Stefano Bandecchi | Parole sconcertanti della Presidente Proietti sulla possibile unificazione delle Usl

Stamani a Terni, è stata resa nota una dichiarazione della presidente Proietti riguardo alla possibile unificazione delle due Usl della zona. La notizia ha suscitato reazioni e commenti da parte di vari attori del settore sanitario locale. La presidente ha espresso alcune considerazioni sulla questione, che sono state poi commentate anche da altri rappresentanti del territorio. La vicenda riguarda un tema di grande attenzione pubblica, con il quale si stanno confrontando diverse sensibilità e opinioni.

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“Ho letto con attenzione le dichiarazioni rilasciate questa mattina a Terni, dalla presidente Proietti, in merito alla possibile unificazione delle due Usl. Dichiarazioni apparentemente equilibrate ma nella sostanza sconcertanti in quanto si parla di novità e di misure di efficientamento rispetto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bandecchi azzera la giunta e avverte Lunedì Terni potrebbe non avere più un sindaco Sullo stesso argomento Terni, Stefano Bandecchi: “Usl unica problema anche per Perugia. Spero sia una barzelletta”Una questione che tiene banco, in modo trasversale e che potrebbe diventare presto argomento di pubblico dominio. Bandecchi: c'è l'accordo con l'OrvietanaIl sindaco di Terni annuncia via social l'acquisto del titolo sportivo dal presidente Biagioli. La Ternana Men pronta alla serie D con un occhio all'asta di venerdì ... rainews.it ‘Ternana Bandecchi 1925’, l’annuncio del sindaco sui social. Il Pd insorgeIl sindaco di Terni Stefano Bandecchi torna a far parlare di sé, questa volta su un tema caldo per la città: il fallimento della Ternana e il nuovo acquisto societario. Lui, definito ironicamente dal ... umbria24.it