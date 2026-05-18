Terni sicurezza in via Fratini | Isola pedonale protetta videosorveglianza varchi elettronici e confronto

A Terni, in via Fratini, sono stati adottati interventi per migliorare la sicurezza e regolare il traffico. Tra le misure previste ci sono l’installazione di videosorveglianza, l’attivazione di varchi elettronici e la creazione di un’isola pedonale protetta. Sono in corso anche incontri tra le autorità e i residenti per discutere delle modalità di gestione e dei controlli tecnologici contro il traffico irregolare, con l’obiettivo di rendere più sicuro il centro cittadino.

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“Più sicurezza, controlli tecnologici contro il traffico selvaggio, arredo urbano protettivo e un canale di dialogo costante con chi vive e lavora nel cuore della città”. Il Consigliere comunale Guido Verdecchia ha depositato un atto di indirizzo volto a ridefinire l’assetto e la tutela di via. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Berillo diventa area pedonale: il quartiere controllato da otto varchi elettroniciLa Giunta Comunale di Catania, presieduta dal Sindaco Enrico Trantino, ha adottato la delibera di indirizzo per l’istituzione dell’Area Pedonale... #Terni: servizio ‘ad #alto #impatto’ con #focus in via Eugenio Chiesa. #Irregolarità in un #minimarket umbriaon.it/terni-servizio… #Umbria #sicurezza #poliziadiStato x.com Terni, la sicurezza in città all’attenzione del Comitato per l'ordine pubblico e il prefetto spinge sui controlliTERNI - Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica continuerà costantemente a monitorare la situazione. I servizi specifici ... msn.com Sicurezza, via a nuovi controlliTERNI - Vertice in Prefettura sulla sicurezza nelle zone del centro storico e di via Eugenio Chiesa. Il ... msn.com