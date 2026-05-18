Terni Enrico Melasecche su possibile Usl unica | La città sta per essere scippata di servizi e depotenziata

A Terni, il sindaco ha espresso preoccupazione riguardo a una possibile riduzione dei servizi sanitari nella città, accusando un depotenziamento che potrebbe derivare da una riorganizzazione delle strutture sanitarie. Durante un evento di inaugurazione di una struttura sanitaria riqualificata, la presidente regionale ha risposto alle domande dei giornalisti senza smentire le voci di un eventuale cambiamento nelle modalità di gestione dei servizi. La discussione si è concentrata sulla presenza di una possibile Usl unica e sulle conseguenze che potrebbe comportare per la città.

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