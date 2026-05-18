Terni cimitero | sentenza chiude un contenzioso da 15 anni

Dopo quindici anni di cause legali, si è concluso il contenzioso riguardante il cimitero di Terni, relativo a un debito di 33 mila euro. La sentenza definitiva ha chiuso il caso, evitando ulteriori ricorsi in Cassazione. La vicenda ha visto un progressivo aumento del debito nel corso degli anni, ma i dettagli su come siano cresciuti i costi non sono stati resi pubblici. L’amministrazione ha scelto di non proseguire con ulteriori impugnazioni della decisione giudiziaria.

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? Punti chiave Come sono cresciuti i 33 mila euro di debito originale?. Perché l'amministrazione ha deciso di non ricorrere in Cassazione?. Chi dovrà autorizzare il pagamento finale tramite il consiglio comunale?. Quali impatti avrà questo versamento sulle altre opere pubbliche in sospeso?.? In Breve Debito finale di 62.516 euro tra saldo lavori e interessi maturati.. Piero Gioriani e Grazia Marcucci hanno espresso parere favorevole sul pagamento.. Lavori conclusi nel 2016 e collaudi pronti il 31 marzo 2017.. Pagamento tramite fondo passività potenziali con successiva verifica alla Corte dei conti.. Il Comune di Terni deve affrontare un debito fuori bilancio di 62. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, cimitero: sentenza chiude un contenzioso da 15 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Avellino, la Dogana torna al Comune: accordo da 388mila euro chiude 17 anni di contenziosoL'amministrazione comunale versa agli eredi Sarchiola gli ultimi 388mila euro per acquisire definitivamente l'antico edificio: due rate nel 2026... Cassazione chiude ‘Goldfinger’: 15 milioni rubati, 13 anniLa giustizia italiana ha posto fine a un capitolo oscuro della cronaca nera foggiana, rendendo definitiva la condanna per l’operazione che ha...