Terni aperitivo all’addio al nubilato senza pagare | Le ragazze si sono scusate dell’accaduto
A Terni, durante una serata di sabato 16 maggio, alcune ragazze hanno consumato un aperitivo all’interno del locale ‘Il Chiosco Lounge Bar’ senza pagare il conto. Dopo l’accaduto, le titolari del locale hanno pubblicato un appello sui social network, ricevendo diverse reazioni e commenti. Successivamente, le ragazze coinvolte si sono scusate per quanto successo. La vicenda si è conclusa con un’espressione di scuse da parte delle giovani, senza ulteriori sviluppi legali o contenziosi.
Un appello social con lieto fine. I titolari de ‘Il Chiosco Lounge Bar’ hanno raccontato quanto accaduto nel corso della serata di sabato 16 maggio. Un post pubblicato sui canali social e corredato da un’immagine ripresa dalla telecamera di videosorveglianza, che ritraeva cinque ragazze intente a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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