Terni aperitivo all’addio al nubilato senza pagare | Le ragazze si sono scusate dell’accaduto

A Terni, durante una serata di sabato 16 maggio, alcune ragazze hanno consumato un aperitivo all’interno del locale ‘Il Chiosco Lounge Bar’ senza pagare il conto. Dopo l’accaduto, le titolari del locale hanno pubblicato un appello sui social network, ricevendo diverse reazioni e commenti. Successivamente, le ragazze coinvolte si sono scusate per quanto successo. La vicenda si è conclusa con un’espressione di scuse da parte delle giovani, senza ulteriori sviluppi legali o contenziosi.

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