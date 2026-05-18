Terni aperitivo all’addio al nubilato senza pagare | Le ragazze si sono scusate dell’accaduto

A Terni, durante un’uscita tra amiche, alcune ragazze hanno ordinato un aperitivo presso il ‘Chiosco Lounge Bar’ senza pagare. La vicenda si è conclusa con un appello sui social e un lieto fine, poiché i titolari del locale hanno riferito di aver ricevuto le scuse delle giovani coinvolte. L’episodio si è verificato nella sera di sabato 16 maggio e, secondo quanto dichiarato, le ragazze si sono scusate per l’accaduto.

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