Terni aperitivo all’addio al nubilato senza pagare | Le ragazze si sono scusate dell’accaduto

Da ternitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, durante un’uscita tra amiche, alcune ragazze hanno ordinato un aperitivo presso il ‘Chiosco Lounge Bar’ senza pagare. La vicenda si è conclusa con un appello sui social e un lieto fine, poiché i titolari del locale hanno riferito di aver ricevuto le scuse delle giovani coinvolte. L’episodio si è verificato nella sera di sabato 16 maggio e, secondo quanto dichiarato, le ragazze si sono scusate per l’accaduto.

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Un appello social con lieto fine. I titolari de ‘Il Chiosco Lounge Bar’ hanno raccontato quanto accaduto nel corso della serata di sabato 16 maggio. Un post pubblicato sui canali social e corredato da un’immagine ripresa dalla telecamera di videosorveglianza, che ritraeva cinque ragazze intente a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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