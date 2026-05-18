Ternana flebili speranze per il salvataggio e incubo fallimento | le quattro date che segnano il futuro del club
Nella città di Ternana, i tifosi vivono giorni di grande incertezza. La squadra si trova a un passo dalla possibile esclusione dal calcio professionistico, con una seconda asta autorizzata dal giudice delegato che potrebbe decidere il destino del club. Nel giro di pochi giorni si deciderà se il club sarà salvato o se dovrà affrontare il fallimento, mettendo a rischio la sua presenza nel campionato. Quattro date principali segnano il percorso che determinerà il futuro della società.
Una settimana di passione per i tifosi della Ternana. La seconda asta autorizzata dal giudice delegato decreterà il salvataggio del club o la cancellazione dal calcio professionistico. I curatori della procedura di liquidazione giudiziale hanno infatti aperto un nuovo bando per la cessione del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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