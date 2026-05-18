Ternana flebili speranze per il salvataggio e incubo fallimento | le quattro date che segnano il futuro del club

La Ternana si trova in una fase decisiva, con una settimana di eventi che potrebbe determinare il suo futuro. La seconda asta approvata dal giudice delegato si svolgerà a breve e rappresenta l’ultimo tentativo di salvataggio del club. Se questa operazione non avrà successo, il club rischia di essere cancellato dal calcio professionistico. Le quattro date chiave di questa vicenda si avvicinano, lasciando tifosi e addetti ai lavori in attesa di sviluppi importanti.

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Una settimana di passione per i tifosi della Ternana. La seconda asta autorizzata dal giudice delegato decreterà il salvataggio del club o la cancellazione dal calcio professionistico. I curatori della procedura di liquidazione giudiziale hanno infatti aperto un nuovo bando per la cessione del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ternana, il piano di salvataggio del club: spiragli ed incubo fallimento. Gli scenari imminenti La Ternana spera ancora nella Serie C: nuova asta per prelevare il club. Le newsLa Ternana spera ancora di ripartire dalla Serie C: la decisione dei giocatori di dimezzarsi gli stipendi ha convinto il Tribunale di Terni a fissare una seconda asta per rilevare la parte sportiva de ... sport.sky.it Bandecchi sul futuro della Ternana: Non ho belle speranzeStefano Bandecchi, sindaco di Terni intercettato dai microfoni di Tele Galileo il giorno dopo l'eliminazione dai playoff per mano della Pianese. calciofere.it