Il mondo del tennistavolo piange la scomparsa di un arbitro di livello nazionale, avvenuta poco dopo aver diretto la sua ultima partita a Catania. L’incidente è avvenuto durante un concentramento dedicato ai playout, quando il tecnico ha colpito improvvisamente l’arbitro. La sua morte ha suscitato grande shock tra atleti, tecnici e addetti ai lavori, che ricordano con rispetto la sua carriera e il ruolo svolto nel circuito. Le autorità sportive stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

? Punti chiave Cosa è successo esattamente dopo la sua ultima gara a Catania?. Come ha colpito improvvisamente il tecnico durante il concentramento playout?. Quale vuoto tecnico dovrà colmare la Federazione nei prossimi mesi?. Chi erano i colleghi presenti con lui durante l'ultimo torneo?.? In Breve Decesso avvenuto a 60 anni per improvviso attacco cardiaco dopo impegno a San Gregorio di Catania.. Carriera trentacinquennale con gestione Campionati Italiani Assoluti e tornei Lignano Master Open.. Presenza costante in Serie A1 con riferimenti tecnici per la squadra Top Messina.. Presidente Renato Di Napoli e Consiglio Federale esprimono vicinanza alla famiglia e colleghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennistavolo, lutto per Massimo Napoli: scompare l’arbitro nazionale

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