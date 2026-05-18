Tennis Sinner ancora di più nella storia | riporta il trionfo azzurro a Roma

Da 361magazine.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha ottenuto un risultato storico nel tennis italiano, vincendo il torneo di Roma e completando il Career Golden Masters, un'impresa che richiede di aver conquistato tutti i titoli dei Master 1000 del circuito ATP. Con questa vittoria, diventa il primo tennista dopo Novak Djokovic a raggiungere questa milestone. La sua affermazione a Roma rappresenta un momento significativo nella sua carriera e aggiunge un capitolo importante alla storia del tennis nazionale.

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L’italiano ha completato il Career Golden Masters. Jannik Sinner diventa il primo tennista, dopo Novak Djokovic ad aver realizzato il Career Golden Masters, ovvero ad aver vinto tutti i Master 1000 del circuito ATP. Ieri, 17 maggio, l’attuale numero uno ha vinto il torneo degli Internazionali di Roma, a 50 anni dal trionfo italiano di Adriano Panatta, presente per premiarlo. Sinner ha superato in finale Casper Ruud con un doppio 6-4.  L’immagine più potente è quella del passaggio ideale tra Adriano Panatta e Sinner: cinquant’anni dopo il trionfo di Panatta contro Guillermo Vilas, il trofeo torna finalmente nelle mani di un italiano. Un’attesa interminabile che il campione altoatesino ha cancellato con la naturalezza dei grandi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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