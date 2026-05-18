Tennis B2 femminile | il TC Padova travolge il Cerea e punta al primato
Nel torneo di tennis B2 femminile, il TC Padova ha conquistato una vittoria schiacciante contro il Cerea, senza l’uso di giocatrici straniere. Le sorelle Zema hanno contribuito al risultato con una serie di vittorie che hanno portato il team al poker perfetto. La partita si è svolta con un punteggio che ha evidenziato la superiorità delle padovane, determinando un passo deciso verso la posizione di vertice in classifica.
? Punti chiave Come hanno fatto le padovane a travolgere il Cerea senza giocatrici straniere?. Chi sono le sorelle Zema che hanno blindato il poker perfetto?. Perché la prestazione di Gasparini suggerisce un salto di categoria imminente?. Quando il TC Padova potrà allontanarsi definitivamente dalle insegguitrici in classifica?.? In Breve Gasparini batte Popescu 60 nel secondo set dopo il primo set perso.. Noelle Zema vince 62 64 contro Manfrin; Virginia Zema batte Beozzo 60 61.. Il doppio Gasparini-Zema sconfigge Popescu-Beozzo con il punteggio di 61 63.. Prossima sfida in trasferta contro il Merano prevista per domenica 24 maggio.. Il Tennis Club Padova ha dominato il derby veneto della B2 femminile battendo il Cerea con un netto 40, conquistando così la vetta del girone insieme al Sassuolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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