Tennis B2 femminile | il TC Padova travolge il Cerea e punta al primato

Nel torneo di tennis B2 femminile, il TC Padova ha conquistato una vittoria schiacciante contro il Cerea, senza l’uso di giocatrici straniere. Le sorelle Zema hanno contribuito al risultato con una serie di vittorie che hanno portato il team al poker perfetto. La partita si è svolta con un punteggio che ha evidenziato la superiorità delle padovane, determinando un passo deciso verso la posizione di vertice in classifica.

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