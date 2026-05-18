TEDxCaorle 2026 | seconda edizione all' aperto davanti al Santuario della Madonnina dell' Angelo
Il 25 luglio 2026 si terrà a Caorle la seconda edizione di TEDxCaorle, un evento che si svolgerà all’aperto davanti al Santuario della Madonnina dell’Angelo. La prima edizione, realizzata lo scorso dicembre presso la Cantina Ca’ Corniani, si concluse con il tutto esaurito in meno di un mese. La manifestazione prevede interventi di vari oratori e si svolgerà in una location all’aperto, con il pubblico che potrà partecipare in modo diretto e coinvolgente.
Il 25 luglio 2026 torna TEDxCaorle con la seconda edizione, dopo il debutto del dicembre scorso alla Cantina Ca' Corniani che andò sold out in meno di un mese. Quest'anno l'evento si sposta all'aperto nella piazzetta Mons. Marchesan, davanti al Santuario della Madonnina dell'Angelo, con il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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