Teatro Donizetti | 3.700 studenti coinvolti nella nuova stagione
Nella nuova stagione del Teatro Donizetti sono stati coinvolti circa 3.700 studenti, che hanno partecipato a laboratori e attività dedicate. Attraverso percorsi educativi, i giovani hanno avuto l'opportunità di esplorare diverse forme artistiche e teatri di creazione. Tra i temi più affrontati ci sono questioni sociali e culturali di attualità, che hanno attirato un pubblico under 19. L’iniziativa ha visto una partecipazione attiva di studenti provenienti da diverse scuole della zona.
? Punti chiave Come hanno fatto 3.700 studenti a trasformare il teatro in un laboratorio?. Quali temi attuali hanno attirato i nuovi abbonati sotto i 19 anni?. Perché la direttrice ha scelto di seguire personalmente i ragazzi a teatro?. Dove sono state portate le rappresentazioni teatrali per parlare di ambiente?.? In Breve 2.700 studenti hanno partecipato ai progetti formativi per approfondire i testi teatrali.. 54 nuovi abbonati under 19 hanno aderito ai percorsi di prosa e linguaggi teatrali.. Gli Altri Percorsi hanno registrato un incremento di 2.000 spettatori nel piccolo spazio Sociale.. Collaborazioni con Scuola Popolare di Pace e orti sociali hanno coinvolto 36 scuole secondarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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