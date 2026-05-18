Taxi e Noleggi con conducente | con il nuovo regolamento sì ai permessi temporanei
La commissione Mobilità ha espresso un parere favorevole sul nuovo regolamento dedicato ai taxi e ai servizi di Noleggio con Conducente (Ncc). Ora il documento deve essere approvato dal consiglio comunale, che dovrà esprimersi in via definitiva. Il regolamento introduce anche la possibilità di concedere permessi temporanei per le attività di taxi e Ncc. La votazione finale si attende nelle prossime settimane, dopo di che le nuove norme entreranno in vigore.
Incassato il parere favorevole della commissione Mobilità, manca ora il “sì” definitivo del consiglio comunale dove i nuovo regolamento taxi e Noleggi con conducente (Ncc) approderà. Ua “sì” che consentirà di avere permessi temporanei, stagionali o legati a particolare eventi. Lo spiega. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Live Consiglio Comunale di Capoterra - 10/02/2026
Sullo stesso argomento
Roma, sale sul taxi e al momento di pagare minaccia il conducente con un coltello: arrestato 46enneUna corsa notturna si è trasformata in un incubo per un tassista di Roma, minacciato dal passeggero con un coltello da cucina e costretto a...
Roma, sale sul taxi e al momento di pagare rapina il conducente con un coltello: arrestato 46enneUna corsa notturna si è trasformata in un incubo per un tassista di Roma, minacciato dal passeggero con un coltello da cucina e costretto a...
Abusivismo e Ncc, taxisti in sciopero: e la protesta minaccia il Salone del libro. Le auto bianche sarebbero 300 in più rispetto al fabbisogno. Ora un disegno di legge rischia di aumentare la concorrenza ampliando il perimetro di attività dei noleggi con conduce - Facebook facebook
Verso un regolamento Taxi e NCCPer la prima volta a Pescara, i taxi e i Noleggi con Conducente (NCC) potranno usufruire di permessi temporanei, legati o alla stagionalità, oppure a particolari eventi. La decisione di aprire a ques ... abruzzoindependent.it
Come non farsi truffare noleggiando un'auto in Italia? reddit
Nuovo regolamento Taxi e NCC: via libera in Commissione Mobilità, ora il testo approda in Consiglio comunaleLicenze temporanee, più mezzi per persone con difficoltà motorie, innovazione digitale e criteri aggiornati. Il provvedimento passa al Consiglio comunale ... abruzzonews.eu