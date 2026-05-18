Taxi e Noleggi con conducente | con il nuovo regolamento sì ai permessi temporanei

La commissione Mobilità ha espresso un parere favorevole sul nuovo regolamento dedicato ai taxi e ai servizi di Noleggio con Conducente (Ncc). Ora il documento deve essere approvato dal consiglio comunale, che dovrà esprimersi in via definitiva. Il regolamento introduce anche la possibilità di concedere permessi temporanei per le attività di taxi e Ncc. La votazione finale si attende nelle prossime settimane, dopo di che le nuove norme entreranno in vigore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui